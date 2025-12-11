Fenerbahçe muhtemel ilk 11'i... Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam birbirinden heyecanlı mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Bu gece Fenerbahçe de Brann'ın konuğu oluyor. Sarı Kanarya bu maçtan 3 puan alarak bir üst tur için avantajını korumak istiyor. Peki, Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, bu akşam saat 23.00'te gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Brann: Dyngeland, Helland, Knudsen, Larsen, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm

Fenerbahçe: Ederson, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri

Temsilcimizde 2 eksik

Ferencvaros maçında kırmızı kart görerek 2 maçlık ceza alan Jhon Duran ile sakatlığı tam olarak geçmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Avrupa'da 296. sınavında

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Norveç'in Brann ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 296. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 295 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 402 kez kalesinde 417 gol gördü.