Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde tarih yazmak istiyor. İki turlu eleme sisteminde ilk maçta Fenerbahçe kendi evinde Nottingha Forest'ı konuk edecek. Flaş transferler yapan Fenerbahçe ilk maçını kazanıp ikinci maçında güzel bir futbolla son 16 turuna kalmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Nottingha Forest maçı 19 Şubat Perşembe 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi durumunda bir sonraki aşamada Midtjylland ile Real Betis arasında oynanacak eşleşmenin kazananı ile karşılaşacak.