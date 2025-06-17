Fenerbahçe o mesajlarla ilgili harekete geçti

Fenerbahçe, kamuoyunda yer alan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerine ait olduğu iddia edilen mesajlarla ilgili soruşturma yapması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili TFF'ye resmi başvuru gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz" denildi.

'İddialar doğruysa...'

Genel sekreter Burak Kızılhan imzasıyla TFF'ye gönderilen başvuruda şu ifadelere yer verildi:

* Eğer bu iddialar doğruysa, sadece ilgili kurulun tarafsızlığı değil aynı zamandan TFF'nin kurumsal itibarı ve kamuoyundaki güvenilirliği de ciddi şekilde zedelenecektir.

* Türk futbolunun adaleti tesis etmekle görevli en önemli kurullarından birinin içinde yer alan üyelerin bu tür söylemlerde bulunması 'disiplin' kavramını işlevsiz hale getirdiği gibi sporda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de açık bir saldırı niteliğindedir.

Dilekçede ayrıca, TFF'nin iddialar ilgili idari ve disiplin soruşturması başlatması talep edildi.