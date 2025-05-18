Fenerbahçe olağanüstü seçim ne zaman? Fenerbahçe'de başlık seçimi hangi tarihte?

Fenerbahçe'de olağanüstü seçime gidiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul'u gerçekleştireceğiz" dedi. Ali Koç'un açıklamaları sonrası tarihler araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe olağanüstü seçim ne zaman?

Başkan Ali Koç, olağanüstü seçimin eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu. Fakat net bir tarih henüz yok.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp gündemindeki olağanüstü genel kurul süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koç, yeterli imza sayısına ulaşılması halinde sürecin en erken 7-8 hafta içerisinde başlayabileceğini ifade etti.

Ali Koç, yapılacak seçimin yalnızca bir tarih belirleme meselesi olmadığını vurgulayarak, “Bugün vereceğimiz karar, kulübümüzün geleceğini şekillendirecek stratejik bir adımdır. Bu karar, yeni sezonun tam başlangıcına denk geliyor ve başarıyı belirleyecek tüm dinamikler bu süreçte şekilleniyor” dedi.

Başkan Koç, olağanüstü genel kurulun kulübün menfaatleri doğrultusunda eylül ayında yapılacağını belirtti. Mali genel kurul ile birlikte düzenlenecek olan toplantının kesin tarihi, lig fikstürünün belli olmasının ardından duyurulacak.