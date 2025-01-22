Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçı 23 Ocak'ta Ülker Stadı'nda oynanacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza yönetecek, yardımcı hakemler ise Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti olacak.

Olimpik Lyon ligde 4. sırada

Ligdeki 6 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

FB'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

3 sakatlık ve 1 kırmızı kart cezası...

Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in sakatlıkları sürdüğü için sahaya çıkamayacak. Maça çıkmayacak bir diğer isim ise Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür. İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.

Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

Samet Akaydın sahada olacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağ bekte formayı Bright Osayi-Samuel'e verecek. Jayden Oosterwolde'nin sakat, Mert Müldür'ün cezalı, Filip Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle sol bek sıkıntısı yaşayan Mourinho, bu bölgede Djiku'yu denemeyi planlıyor.

Mourinho, yarın oynanacak maçta Çağlar Söyüncü'nün yanında Samet Akaydin'i sahaya sürebilir. Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatanın ardından tribünlerin tepki gösterdiği Samet, teknik direktör Jose Mourinho tarafından rehabilitasyon amacıyla maç kadrolarına alınmamıştı. Portekizli çalıştırıcı, uzun süre sonra bir başka Avrupa maçında Samet'e formayı teslim edebilir. Sarı-lacivertli ekibin savunmadaki bir diğer ismi ise altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek olacak.

FB-Lyon karşılaşmalarında durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek 4 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Lyon arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti. İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.