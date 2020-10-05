Fenerbahçe Pelkas'ı renklerine bağladı

05 Ekim 2020

26 yaşındaki Yunan orta saha, on numara pozisyonunda görev yapıyor, aynı zamanda sol kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

2011-12 sezonunda altyapısından yetiştiği PAOK ile profesyonel sözleşme imzalayan Dimitrios Pelkas, gelişmesi için 2013 yazında Apollon Pontou, 2014 yazında ise Portekiz'in Vitoria Setubal takımına kiralandı.

Ardından tekrar PAOK'a dönen Pelkas, takımın değişmez isimlerinden biri olurken, siyah-beyazlı forma altında 201 maça çıktı ve bu maçlarda 44 gol, 32 asist ile takımına katkı sağladı.