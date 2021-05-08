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Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün bugün kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen de "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

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