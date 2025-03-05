Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Maç şifresiz mi?)
Süper Lig'in şampiyon adaylarından Fenerbahçe yarın Avrupa'da önemli bir sınava çıkıyor. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı Kadıköy'de konuk edecek. Fenerbahçe, deplasmandaki ikinci maç için avantaj arayacak. Maç öncesi taraftarlar Fenerbahçe-Rangers'ı maçının gününü, saatini, hangi kanalda yayınlanacağını, Fenerbahçe'nin eksiklerini ve UEFA kadrosunu merak ediyor. Detaylar haberde...
Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçları oynanıyor. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe kendi sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'ı yenerek ikinci maç için avantaj arayacak.
Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe-Rangers karşılaşması 6 Mart 2025'te saat 20:45'te Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.
Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe-Rangers karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. Maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-Rangers rövanş maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Rangers karşılaşmasının rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
Fenerbahçe'de hangi oyuncular eksik?
Fenerbahçe, Rangers maçında Fred ve Bright Osayi-Samuel'den mahrum kalacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için resmi kadrosu şöyle: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.