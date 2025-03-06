Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Şifreli mi? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelede avantajlı bir skor elde ederek İskoçya’da oynanacak rövanş öncesinde üst tura çıkma şansını artırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Şifreli mi

Fenerbahçe - Rangers karşılaşması 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak. Mücadele, saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’e yardımcı olarak Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso görev alacak.

Fenerbahçe-Rangers rövanş maçı ne zaman?

İlk maçın ardından iki ekip, 13 Mart Perşembe günü İskoçya’da rövanş için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, bu mücadeleye avantajlı bir skorla gitmek istiyor.

Fenerbahçe'de eksikler

Sarı-lacivertli ekip, Rangers karşısında bazı önemli futbolcularından yoksun sahaya çıkacak. Sarı kart cezalısı olan Fred ve Bright Osayi-Samuel bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan İsmail Yüksek, teknik heyetin uygun görmesi halinde kadroya dahil edilebilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, Bright Osayi-Samuel.

Orta Sahalar: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic.

Forvetler:, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri,, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

Fenerbahçe-Rangers Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Müldür, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri