Fenerbahçe Samatta'yı duyurdu
Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kiralanması bekleniyor
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcunun kiralanması bekleniyor.
Kariyerine Kongo ekiplerinden TP Mazembe'de başlayan, Avrupa'ya ilk adımını Genk ile atan golcü futbolcu, Belçika ekibinde 189 maçta 74 gole imza atmıştı.
Geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde 10,5 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan Samatta, Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalıkrne, 14 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.