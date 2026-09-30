Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Aston Villa - FB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa'nın konuğu olacak. Zor bir mücadele Sarı Kanarya'yı beklerken hedef 3 puanla yurda dönmek... Taraftar mücadele bilgilerini araştırırken "Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Şampiyonlar Ligi heyecanı için geri sayım sürüyor. ilk maçta Roma ile berabere kalan temsilcimiz 2. maçta 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Her geçen gün artan soru da "Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.
4. kez karşı karşıya gelecekler
Fenerbahçe ve Astan Villa Avrupa'da 3 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 3 müsabakadan da sahadan yenilgi ile ayrıldı.