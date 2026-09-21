Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe milli araya moralli girerken taraftar Şampiyonlar Ligi maçları için bekleyişte... Sarı Kabnarya'nın bu seferki rakibi İngiliz kulübü Aston Villa... Bu zamana kadar rakibini yenemeyen sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle atrılmak istiyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.

4. kez karşı karşıya gelecekler

Fenerbahçe ve Astan Villa Avrupa'da 3 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 3 müsabakadan da sahadan yenilgi ile ayrıldı.