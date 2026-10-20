Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saati... Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'ı konuk ediyor. Milyonlar gözü bu maçta olacak. Özellikle taraftar mücadeleyi kaçırmak istemezken "Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor. Rakip bu sefer Çekya ekibi Slavia Prag... Mücadele iple çekilirken "Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğunlaşıyor.
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Slavia Prag maçı bu akşam 19.45'te başlayacak. Sarı Kanarya'nın bu mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku
Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vlcek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil
2 eksik
Fenerbahçe, Slavia Prag maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür'ün yanı sıra, önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, maçta oynayamayacak.