Fenerbahçe-Roma maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maçının sonucu ne? Fenerbahçe'nin gollerini kim attı? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı kaç?

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Greenwood, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Bartuğ’a aktardı. Bartuğ’un yerden şutunda kaleci Svilar meşin yuvarlağın sahibi oldu.

12. dakikada orta alanda Muriqi’nin pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutunu çekti ancak kaleci Svilar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21. dakikada Kerem’in çıkarken kaptırdığı topta araya giren Kone, ceza yayı gerisinden pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Dybala’ya gönderdi. Dybala’nın sert şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

39. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topu alan Malen, çalımlarla ilerleyip sağ çaprazdaki Cristante’ye pasını verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Greenwood’un ara pasında Archie Brown, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

52. dakikada Kante’nin ara pasında Vedat Muriqi sağ çaprazda topla buluşup şutunu çekti ancak kaleci Svilar meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.

60. dakikada sol taraftan Ranch’in ortasında Soule kale önünde kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

63. dakikada Ederson’un uzun vurduğu topu Muriqi kafayla Greenwood’a indirdi. Greenwood, ceza sahası sağ çaprazında Hermoso’nun kontrolüne alamadığı topu alıp yakın direğe şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

68. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Dybala, Kerem’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Gil Manzano, doğrudan penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR tarafından yapılan uyarıyla pozisyonun ceza sahası dışında olduğu tespit edildi ve serbest vuruş kararı verildi.

72. dakikada Greenwood’un sağ taraftan pasında Lukaku ceza sahası sağ tarafında topla buluştu. Lukaku’nun kale önüne çevirdiği topta Oğuz Aydın’ın şutunda Rench’in ayağını koymasıyla havalanan topu kaleci Svilar kontrol etti.

76. dakikada sağ tarafta topu alıp çalımlarla ceza sahasına giren Dybala’nın ceza sahası sağ çaprazında uzak direğe yerden şutunda kaleci Ederson uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

86. dakikada sol taraftan Levent’in orta yaparak kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Ake’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.