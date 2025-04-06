Fenerbahçe şampiyonluk yarışında hata yapmadı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 45+4. dakikasında bordo-mavili ekip, Draguş'un kaydettiği golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda Talisca'nın 3 ve Skriniar'ın bir kez ağları havalandırdığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 68'e çıkardı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Trabzonspor karşısında hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, zirveyle aradaki puan farkını 3'e indirerek şampiyonluk şansını sürdürdü.

İkinci yarıda oyuna giren Talisca, "hat trick" yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Anderson Talisca, ikinci yarıda dahil olduğu karşılaşmada galibiyetin mimarı oldu.

Müsabakanın 46. dakikasında Djiku'nun yerine oyuna giren Talisca, 51. dakikada kazanılan penaltı atışında fileleri havalandırırken, 64. dakikada ise takımının üçüncü golünü attı.

Anderson Talisca, 77. dakikada ise Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışından gelişine sert bir şutla ağlara göndererek maçtaki 3. golünü attı.

Brezilyalı futbolcu, Türkiye'deki kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlı forma altında ilk sezonunda 17 gol atarken, "hat-trick" yapamamıştı.

Bir sonraki sezonda Beşiktaş'la lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 47 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 20 kez fileleri havalandırırken, bir maçta en fazla 2 gol atmıştı.

Bu sezon 4. kez geriye düştüğü maçı kazandı

Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 4-1 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

Ligin 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kulüp tarihinin en erken golünü yiyen Fenerbahçe, ilk yarısı 2-2 biten maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 21. haftada ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı maçta Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup ederken, 22. haftada ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2'yle geçti.

Milan Skriniar, üst üste ikinci kez ağları havalandırdı

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Trabzonspor karşısında takımını öne geçiren golü atarken, ligde üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Tadic'in ceza sahası içinde kayarak verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunu yapan Skriniar, takımının ikinci golünü kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 5. dakikada takımını öne geçiren isim olmuştu.

Penaltı VAR'dan geldi

Müsabakanın 50. dakikasında Osayi-Samuel, ceza sahasına girerken Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Mehmet Türkmen bu pozisyonda faul kararı verip Mustafa Eskihellaç'a sarı kart gösterdi.

VAR odasından gelen uyarıda pozisyonun ceza sahası çizgisi üzerinde olduğu belirtilirken, hakem Mehmet Türkmen de penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.