Fenerbahçe kritik bir randevuya çıkıyor. Lider Galatasaray ile puan farkını düşürmek isteyen sarı-lacivertli ekip 3 puan alıp rahat bir nefes almak istiyor. Futbolseverler karşılaşmayı canlı izlemek isterken "Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.

Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Samsunspor maçı 8 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır'ın yönetecek.

5 eksik

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var.

Sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, yarınki müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.