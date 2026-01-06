Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11...

Süper Kupa'da yarı final heyecanı... Fenerbahçe ile Samsunspor Adana'da mücadele edecek. Sarı Kanarya 7 eksikle sahaya çıkacak. Müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Fenerbahçe Samsunspor maçı bilgileri

Fenerbahçe Samsunspor maçı bu akşam saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak. Müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Musaba, Asensio, Kerem, Duran

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Tahsin, Holse, Polat, Mouandilmadji

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.