Fenerbahçe-Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Adana’da Samsunspor ile karşılaşacak. Mücadelenin ilk 11’leri belli oldu.
Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Adana’da oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11’ler netlik kazandı.
İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay ve Mouandilmadji
Kaynak: HABER MERKEZİ