Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Müsabakada VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Mustafa Savranlar ile Suat Güz görev yapacak.

