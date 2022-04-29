Fenerbahçe seriyi sürdürdü: 3-2

5. dakikada Nazım’ın kendi yarı sahasının sağ tarafından savunma arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağın sahibi olan Rossi’nin bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girip sağ çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Zajc ile duvar pası yapan Rossi’nin plase vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada Mert Hakan’ın sol taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Serdar’ın vuruşu yandan dışarı çıktı.

53. dakikada kaleci Günay’ın ceza sahası içinde Serdar’a yaptığı müdahale sonrası hakem Sarper Barış Saka beyaz noktayı gösterdi.

57. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Serdar’ın vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

62. dakikada İrfan’ın pasıyla sağ taraftan ceza alanına giren Mert Hakan’ın ön direğe gönderdiği topa Serdar’ın altıpas dışında gelişine yaptığı vuruş filelerle buluştu. 2-0

65. dakikada Maxim’in ceza alanına gönderdiği pasta savunma arkasına sarkıp sol çaprazda kaleci Altay’la karşı karşıya kalan Sagal’ın yerden çektiği şut ağlara gitti. 2-1

82. dakikada Ferdi’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada içeride oluşan karambolde topun sahibi olan Zajc, Tosca’yı çalımlayıp uzak köşeye yaptığı plase vuruşla fileleri sarstı. 3-1

90+5. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında top Tisserand'ın eline çarptı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısı sonrası penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada beyaz noktaya gelen Maxim, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kerem Ersoy xx, Bilal Gölen xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Nazım Sangare xx, Serdar Aziz xx, Tisserand xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Gustavo xx (Sosa dk. 86 ?), Zajc xx, İrfan Can Kahveci xx (Arda Güler dk. 74 x), Mert Hakan Yandaş xx (Berisha dk. 86 ?), Diego Rossi xxx (Burak Kapacak dk. 90+2 ?), Serdar Dursun xx (Valencia dk. 74 x)

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Novak, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx (Mirza Cihan dk. 71 x), Ertuğrul Ersoy xx, Tosca xx, Vetrih xx (Merkel dk. 77 x), Maxim xx, Kitsiou xx, Doğan Erdoğan xx (Furkan Soyalp dk. 46 xx), Sagal xx, Figueiredo xx, Muhammet Demir xx (Mendyl dk. 87 ?)

Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, Oğuz Ceylan, El Messaoudi, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Rossi (dk. 5), Serdar Dursun (dk. 62), Zajc (dk. 82) (Fenerbahçe), Sagal (dk. 65), Maxim (dk. 90+7 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Kitsiou, Vetrih, Djilobodji, Maxim (Gaziantep FK), İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Serdar Dursun, 57’de penaltıyı kaçırdı, 62’de attı

Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun, 55. dakikada kaleci Günay’nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Dursun topu auta gönderirken, Fenerbahçeli taraftarlar 30 yaşındaki futbolcuya tezahüratlarıyla destek verdi.



Müsabakanın 62. dakikasında ise Mert Hakan Yandaş’ın sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Serdar Dursun gelişine yaptığı vuruşla golü bulurken takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde toplamda 14 gol attı.

Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, üst üste 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 24. haftasında Başakşehir’e 1-0 mağlup olurken, Giresunspor’u 2-1, Hatayspor’u 2-0, Kasımpaşa’yı 2-1, Alanyaspor’u 5-2, Konyaspor’u 2-1, Kayserispor’u 4-0, Galatasaray’ı 2-0, Göztepe’yi 2-0 ve Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etmiş, Trabzonspor ile ise 1-1 berabere kalmıştı.



Fenerbahçe ayrıca, Trabzonspor ile berabere kalmasının ardından 7 maçlık galibiyet serisine de imza attı.