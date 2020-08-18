"Fenerbahçe sıra dışı bir kulüp"

18 Ağustos 2020

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Senegalli forvet Mame Thiam kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle gerçekten teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum." dedi.

Kasımpaşa'da iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Thiam, "Geçen sene kendi adıma iyi geçen bir yıldı. Bu performansım neticesinde Fenerbahçe’ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi tanıdığını söyleyen 27 yaşındaki golcü, "Fenerbahçe’yi tanıyorum. Zaten takip ediyordum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum. Ayrıca covid salgınının da bir an evvel sona ermesini istiyorum taraftarlarımızla buluşma adına çünkü onlar oynamak adına bizim için çok güçlü bir unsur olacak." şeklinde konuştu.