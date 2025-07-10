Fenerbahçe, stat ve forma sponsorluğu için Chobani ile masada

Fenerbahçe Kulübü, stat isim hakkı ve futbol A takımının Avrupa organizasyonlarındaki forma göğüs sponsorluğu için ABD merkezli gıda şirketi Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

Söz konusu anlaşmanın hayata geçmesi durumunda Fenerbahçe’nin stadyumu, Chobani ismiyle anılabilirken; takımın Avrupa kupalarındaki maçlarda giyeceği formalarda da Chobani logosu yer alacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yoğurt ve süt ürünleri üretimiyle tanınan Chobani, aynı zamanda kurucusu olan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya ile de biliniyor.

Ulukaya, özellikle gıda sektöründe attığı adımlar ve mültecilere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan bir isim.

Fenerbahçe'nin Chobani ile yürüttüğü bu sponsorluk müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.