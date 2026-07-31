Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçı tarihi...

Şampiyonlar Ligi 2. ön elem turunda İlk maçı 1-0 alan ikinci maçta da 1-1 berabere kalan Fenerbahçe bir üst tura yükseldi. Rakip bu sefer Avusturya ekibi Sturm Graz... Camia bu maça odaklanırken taraftar da "Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Sturm Graz maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele tv100 ekranlarından yayınlanacak.

Sarı Kanarya ara vermedi

Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman salonda ısınma ve core hareketleriyle başladı. Ekip antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.