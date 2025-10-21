UEFA Avrupa Ligi heyecanı Fenerbahçe için yeniden başlıyor. Sarı Kanarya grup aşamasının üçüncü haftasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip bu sefer Almanya ekibi Stuttgart... Mücadele sabırsızlıkla beklenirken "Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Fenerbahçe Stuttgart maçı ne zaman?

Fenerbahçe Stuttgart maçı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan ekibimiz, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.



M. Fatih Karagümrük maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular, rejenerasyon yaptı.



Sarı Kanarya, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.