Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Stuttgart arasında 23 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart’ı konuk edecek.
UEFA’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 19.45’te başlayacak mücadelede düdüğü Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet çalacak.
Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstlenecek.
Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Mikkel Redder görev yapacak. VAR koltuğunda Jonas Hansen, AVAR’da ise Jens Maae yer alacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ