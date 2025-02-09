Fenerbahçe Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanında (İlk 11'ler belli oldu)
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak. Zorlu deplasmana 8 eksikle giden Fenerbahçe’nin karşılaşmaya; “İrfan Can; Skriniar, Çağlar, Levent; Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic; Tadiç; Talisca ve Dzeko” ilk 11’i ile çıkacak.
Süper Lig’de lider Galatasaray'ı 6 puan geriden takip eden sarı Lacivertliler, saat 16'da Alanyaspor'a konuk olacak.
Zorlu deplasmana 5 maçlık galibiyet serisiyle giden Mourinho'nun ekibinde 8 eksik bulunuyor.
Kart cezalısı En Nesyri'nin yanı sıra, tedavileri süren Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Diego Carlos, Yusuf, Becao ve Oosterwolde kafilede yer almadı.
Başka bir kulübe kiralanması için görüşme yapan yeni transfer Mimovic de kadroda yok.
GAIN Park'ta saat 16'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yöneyecek.
Ev sahibi Alanyaspor Sami Uğurlu yönetiminde sahasındaki 4 maçı da kazandı.
Son 2 haftada Başakşehir ve Göztepe'yi yenen Akdeniz ekibi, 28 puanla dokuzuncu sırada.
İlk 11'ler şöyle:
Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hedergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf, Hwang.
Fenerbahçe: İrfan Can; Skriniar, Çağlar, Levent; Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic; Tadiç; Talisca, Dzeko