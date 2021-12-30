Fenerbahçe, sürprize izin vermedi

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı. Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi.

Uzatma bölümlerine geçilen müsabakanın 94. dakikasında Valencia ile penaltıdan golü bulan Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. Baskılı oyuna devam eden sarı-lacivertliler, 99. dakikada Bright Osayi-Samuel'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Takıma protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı sonunda bekledikleri futbolu sergileyemeyen takımlarını protesto etti.

Afjet Afyonspor karşısında ilk yarı gol atamayan sarı-lacivertli futbolcuları son bölüme doğru alkışlarla protesto eden taraftarlar, soyunma odasına giderken ise takımlarını ıslıkladı ve yuhaladı.

Devrede 3 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, ilk yarıda skoru bulamayınca devre arasında takımına müdahale etti.

İkinci yarıya 3 değişiklikle çıkan sarı-lacivertlilerde Max Meyer'in yerine Miha Zajc, Burak Kapacak'ın yerine Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'nin yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.