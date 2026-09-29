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EuroLeague'de heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Fenerbahçe Tarfin, bu haftada sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Basketbolseverler mücadeleyi beklerken "Fenerbahçe Tarfin Bayern maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.

Fenerbahçe Tarfin Bayern maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin Bayern maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport2tan canlı yayınlanacak.

İki takım arasındaki 20. randevu

Fenerbahçe ile Bayern Münih, yarınki mücadeleyle 20. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda, iki takım arasında Kasım 2014'ten bu yana oynanan 19 karşılaşmanın 15'ini sarı-lacivertliler, 4'ünü ise Alman ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan mücadelelerden Fenerbahçe evinde 88-73, Bayern Münih de sahasında 85-76 galip ayrıldı.