Fenerbahçe Tarfin Euroleague Süper Kupa maç saati... Olympiacos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa'da Olympiacos ile karşılaşıyor. Bugün yapılacak mücadelenin saati ve kanalı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Olympiacos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
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Bu yıl ilk kez EuroLeague Süper Kupa organizasyonu düzenleniyor. Fenerbahçe Tarfin, Olympiacos, Real Madrid ve Dubai Basketbol turnuvada yer alıyor. Temsilcimizin rakibi ise Olympiacos…
Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman?
Olympiacos - Fenerbahçe maçı 18 Eylül saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
Sarı Kanarya, Olympiacos'u yendiği takdirde 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de final maçına çıkacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ