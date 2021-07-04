Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'da
Fenerbahçe'nin başına yeniden teknik direktör olarak getirilen Vitor Pereira, İstanbul'a geldi.
AA
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekiz'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Pereira ile yardımcılarını, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı.
Portekizli teknik adam, yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde yapılacak antrenmanda takımın başında yer alacak.