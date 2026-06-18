Fenerbahçe teknik direktörünü bugün açıklayacak! Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? Fenerbahçe teknik direktörünü ne zaman açıklayacak?

Fenerbahçe teknik direktörünü bugün açıklayacak!
Fenerbahçe, Erkek Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün bugün saat 13.00'te açıklanacağını duyurdu.
Fenerbahçe, Erkek Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün bugün duyurulacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün saat 13.00'te FB TV ekranlarında kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.
"Yeni dönemin ilk adımı"
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te @fbtv ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Açıklama sonrası sarı-lacivertli taraftarların gözü, saat 13.00'te yapılacak duyuruya çevrildi.