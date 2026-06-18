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Fenerbahçe teknik direktörünü bugün açıklayacak!

Fenerbahçe, Erkek Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün bugün saat 13.00'te açıklanacağını duyurdu.

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Fenerbahçe teknik direktörünü bugün açıklayacak! Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? Fenerbahçe teknik direktörünü ne zaman açıklayacak?

Fenerbahçe, Erkek Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün bugün duyurulacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün saat 13.00'te FB TV ekranlarında kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

"Yeni dönemin ilk adımı"

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te @fbtv ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Açıklama sonrası sarı-lacivertli taraftarların gözü, saat 13.00'te yapılacak duyuruya çevrildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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