Fenerbahçe, THY Euroleague Final Four'da Panathinaikos ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four yarı finalinde büyük bir sınav verecek. Sarı-lacivertliler, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile yarın TSİ 18.00’de Abu Dabi’de karşı karşıya gelecek. Final yolundaki bu kritik mücadele, Türk ve Yunan basketbolunun iki önemli temsilcisini 34. kez karşı karşıya getirecek.

Bugüne kadar Euroleague’de oynanan 33 maçta Panathinaikos 18, Fenerbahçe ise 15 kez galip geldi. Bu sezonki iki karşılaşmayı da kazanan Yunan ekibi, İstanbul’da 81-76, Atina’da ise 91-90’lık skorlarla üstünlük sağlamıştı. İki takım geçtiğimiz sezon da Final Four’da karşılaşmış, Panathinaikos bir üst tura çıkmıştı. Ancak Fenerbahçe, 2017 yılında şampiyonluğa giden yolda rakibini play-off'ta 3-0 ile geçerek hafızalara kazınan bir seri yaşatmıştı.

Final Four yolculukları

Normal sezonu 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunda Fransız temsilcisi Paris Basketbol'u seride 3-0’la eleyerek Final Four bileti aldı. Jasikevicius’un öğrencileri, sahasında oynadığı iki maçı 83-78 ve 89-72, deplasmanda ise 98-88 kazandı.

Panathinaikos ise sezonu 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle üçüncü sırada bitirdi. Play-off turunda Anadolu Efes’le eşleşen Ergin Ataman’ın takımı, seride 2-2 eşitliği yakaladıktan sonra sahasındaki beşinci maçı 75-67 kazanarak son dört takım arasına kaldı.

Ataman-Jasikevicius düellosu

Yarı final, aynı zamanda iki tecrübeli başantrenörün 17. randevusuna sahne olacak. Şimdiye kadar oynanan 16 karşılaşmada Ergin Ataman’ın takımları 11 kez kazanırken, Jasikevicius’un ekipleri 5 galibiyet alabildi. Final Four sahnesinde ise iki kez karşılaşan ikili, bu kez finale kalmak için kozlarını paylaşacak.

İstatistikler ve yıldız oyuncular

Fenerbahçe bu sezon Euroleague’de maç başına 83.8 sayı, 35.6 ribaund ve 17.3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Panathinaikos ise 87.3 sayı, 35.1 ribaund ve 19.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 16.8 sayı ortalamasıyla öne çıkarken, Yunan ekibinde Kendrick Nunn 20.4 sayılık performansıyla takımının lideri konumunda. Her iki oyuncu da normal sezonun en iyi beşinde yer aldı ve verimlilik puanlarında takımlarının zirvesinde bulunuyor.

Yarı finalin kazananı, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak Euroleague finalinde kupa için mücadele edecek.