Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? işte derbinin detayları…

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 6 Nisan Pazar akşamı Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele, saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın bu haftayı BAY geçmesini fırsata çevirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde puan farkını 3’e indirecek ve zirve yarışını iyice kızıştıracak. Son 5 lig maçında Trabzonspor’a karşı 3 galibiyet alan Fenerbahçe, bu güçlü rakibi karşısında evinde rövanşı almak istiyor. Çünkü Kadıköy’de oynanan son maçı bordo-mavililer 3-2 kazanmıştı.

Trabzonspor ise Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürmek adına bu derbiden puan ya da puanlar çıkarmak istiyor. Aynı zamanda düşme hattıyla arasındaki farkı açarak daha güvenli bir bölgede kalmayı amaçlıyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:

Livakovic – Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Kostic – Amrabat, Fred – Oğuz, Szymanski, İrfan Can – Dzeko

Trabzonspor:

Uğurcan – Pedro, Savic, Okay, Mustafa – Lundstram, Mendy – Visca, Ozan Tufan, Zubkov – Banza