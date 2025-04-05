Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kadıköy'de karşılaşacak. Kritik önemdeki mücadele öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarını tamamladı. Futbolcular top kapma ve taktiksel antrenman yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladığı belirtildi.
Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma yapan futbolcuların, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.