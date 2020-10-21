Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Yapılan açıklamaya göre; 25 Ekim Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.