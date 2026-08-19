Fenerbahçe tur atladı mı, elendi mi? Lyon - FB rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe dün akşam Fransız ekibi Lyon'u ağırladı. Sarı Kanarya ilk yarında geriye düşerken ikinci yarının hemen başında bulduğu golle koru eşitledi. Mücadele 1-1 berabere tamamlanırken rövanş maçının tarihi, saati ve kanalı araştırılıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Lyon'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken tur rövanşa kaldı. Futbolseverler ikici maçın bilgilerine ulaşmak istiyor. Peki, Lyon - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lyon - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Sarı Kanarya turu geçtiği takdirde rakipleri 27 Ağustos Perşembe günü belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından ilk maçlar 8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.