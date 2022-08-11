Fenerbahçe, tur biletini deplasmanda aldı: 1-1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla ererken, ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip adını bir üst tura yazdırdı.
10. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bruma’nın şutu dışarı çıktı.
30. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak önünü açan Serdar Dursun’un sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.
56. dakikada iki rakibinden şık bir hareketle sıyrılan Serdar Dursun, ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. 0-1
58. dakikada ceza sahası içinde Travnik’in şutunu kaleci Altey çeldi. Dönen topu Sasinka filelere gönderdi. 1-1
69. dakikada sol kanattan yapılan ortada Lemos'un uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kadlec'in vuruşunda, kaleci Altay gole izin vermedi.
Stat: Miroslava Valenty
Hakemler: Nikola Dabanovic xx, Milovan Djukic xx, Vladan Todorovic xx
Slovacko: Nguyen xx, Tomic xx (Sinyavskiy dk. 84 ?), Simko xx (Reinberk dk. 64 x), Kadlec xx, Doski xx, Danicek xx, Travnik xx, Levin xx (Kohut dk. 64 x), Petrzela xx, Sasinka xx (Kozak dk. 72 x), Holzer xx (Kalabiska dk. 64 x)
Yedekler: Frystak, Jiri Borek, Polasek, Juroska, Merdovic, Vecheta, Brandner
Teknik Direktör: Martin Svedik
Fenerbahçe: Altay xx, Osayi xx, Lemos x (Henrique dk. 75 x), Luan Peres x (Novak dk. 65 x), Szalai xx, İsmail Yüksek xx, Crespo xx (Zajc dk. 65 x), Arda Güler xx (Lincoln dk. 81 x), Rossi xx, Bruma x (Emre Mor dk. 65 x), Serdar Dursun xxx
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Arao, Ferdi, Valencia, King
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Sasinka (dk. 58) (Slovacko), Serdar Dursun (dk. 56) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Peres, Emre Mor (Fenerbahçe), Doski (Slovacko)