Fenerbahçe turu zora soktu: 2-2

2. dakikada Royal Antwerp öne geçti. Hızlı gelişen atakta Frey'in pasında savunmanın arkasına sarkan Fischer'in içeri çıkardığı topta Samatta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

10. dakikada Fischer'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top, kaleci Butez'de kaldı.

18. dakikada Sosa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden çıkardığı topa, Valencia gelişine vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Tisserand'ın kafa vuruşunda, kaleciden seken topu Valencia boş kaleye gönderdi: 1-1

36. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Valencia'nın rakip ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda ilk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ivanov, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Valencia'nın 'Panenka' vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Valencia, rakip ceza alanında Almeida ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ivanov, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün girdi.



54. dakikada Verstraete'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Almeida'nın kafa vuruşunda, top yan direk dibinden auta gitti.

62. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Verstraete'nin sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Gerkens'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-2

68. dakikada soldan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden ortasına ön direkte Rossi'nin dokunuşunda top, kaleci Butez'de kaldı.

80. dakikada Tisserand'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten az farkla auta gitti.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Stat: Ülker

Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Valeri Danchenko (Rusya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai (Dk. 87 Novak), Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 67 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 66 Pelkas), Berisha (Dk. 66 Rossi), Valencia

Royal Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Yussuf Alhassan (Dk. 63 Dwomoh), Verstraete, Gerkens, Fischer (Dk. 46 Balikwisha), Samatta, Frey (Dk. 70 Benson)

Goller: Dk. 2 Samatta, Dk. 62 Gerkens (Royal Antwerp), Dk. 20 ve 45 (Penaltıdan) Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 58 Szalai, Dk. 74 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 44 Fischer, Dk. 48 Brian Priske (Teknik direktör), Dk. 54 De Laet, Dk. 81 Gerkens (Royal Antwerp)