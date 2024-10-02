Fenerbahçe - Twente maçı hangi kanalda oynanacak? TRT kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi 2'nci haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkacak.

Galatasaray, yarınki maçta saat 19.45'te Rigas FS'ye konuk olacak. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe ile Twente, Beşiktaş ile de Einracht Frankfurt karşılaşacak. Her iki takımın maçı saat 22:00'de başlayacak.

Yayıncı kuruluş TRT, Fenerbahçe'nin maçının kanalını değiştirme kararı aldı. Buna göre Fenerbahçe-Twente maçı TRT1 yerine TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Einracht Frankfurt maçı ise TRT 1'den naklen yayınlanacak.