Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11 (Şifresiz mi? Hangi kanalda?)

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak. Ligde üst üste iki galibiyet alan Jose Mourinho’nun öğrencileri, bu maçtan da galip gelerek Avrupa'da 2’de 2 yapmayı hedefliyor. İlk hafta Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Hollanda deplasmanından da kazanarak dönmek istiyor.

Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta?

Twente ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da Grolsch Veste Stadyumu’nda oynanacak.

Maç hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe - Twente karşılaşması TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe'de eksikler

Bright Osayi-Samuel kırmızı kart cezası, Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. Ancak sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Szymanski ve Maximin gibi yıldızların sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe muhtemel 11

Livakoviç, Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En Nesyri

Twente, Avrupa Ligi’nde ilk maçında Manchester United ile berabere kalmıştı. Fenerbahçe ise Hollanda ekibiyle beşinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler daha önceki dört karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başardı.