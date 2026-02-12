Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? FB - Nottingham Forest FC mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için Nottingham Forest ile play-off maçlarına çıkacak. İlk maç temsilcimizin sahasında oynanacak. Sarı Kanarya seyircisi önünde galibiyet alarak deplasmana avantajlı gitmek istiyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Milyonlarca Fenerbahçe taraftarını UEFA Avrupa Ligi play-off maçı heyecanı sardı. Temsilcimizin rakibi İngiltere'nin köklü kulüplerinde Nottingham Forest… Fenerbahçe, ülkesinde son sıralarda yer alan Nottingham Forest'ı devirmek istiyor. Taraflar mücadeleyi beklerken "Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman" diye soruyor.
Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Nottingha Forest maçı 19 Şubat Perşembe 20.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi durumunda bir sonraki aşamada Midtjylland ile Real Betis arasında oynanacak eşleşmenin kazananı ile karşılaşacak.