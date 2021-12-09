Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım, 29. dakikada Djibril Sow'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 42. dakikada Mergim Berisha'nın fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci devrede iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

D Grubu'nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fenerbahçe, bu turda Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitirecek takımla eşleşecek.

Eintracht Frankfurt, grup lideri olarak son 16 turunda

D Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Almanya temsilcisi direkt olarak son 16'ya kaldı.

Son maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'e 1-0 yenilen Olympiakos ise D Grubu'nu 9 puanla 2. sırada bitirdi. Yunanistan ekibi, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.

Royal Antwerp ise hanesine yazdırdığı 5 puanla grubu son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti.