Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda rövanş maçında Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
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UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanşında Belarus temsilcisi Minsk ile Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü 34. dakikada Busem Şeker kaydetti.
İlk maçı 4-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 2 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'te yapılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA