Fenerbahçe UEFA'da gruplara kaldı: 5-2

2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.

27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada sağ taraftan Nazım Sangare'nin ceza alanına ortaladığı topu Valencia, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Tannander'in tuttuğu köşeden ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Browne'nin sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada, Riku Riski gelişine yaptığı güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-3.

90+2. dakikada ceza alanında topla buluşan Fatih Şanlıtürk'ün dönerek yerden vuruşunda top kaleci Tannander'in sağından ağlara gitti: 2-4.

90+4. dakikada sol taraftan gelişen Fenerbahçe atağında Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanına ortaladığı topu Peltola uzaklaştırmak isterken omzuyla kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-5.

Karşılaşma 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bolt Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Baranislav Hamcko, Jan Pozor (Slovakya)

HJK Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela (Dk. 61 Terho), Murillo (46. Peltola), Sparv (Dk. 41 Vaananen), Jair, Hostikka (Dk. 61 Browne), Riku Riski, Roope Riski, Valencic (Dk. 61 Dahlström)

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand, Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Ferdi, Zajc, Sosa (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya), Mesut Özil (Dk. 73 Arda Güler), Valencia (Dk. 81 Fatih Şanlıtürk)

Goller: Dk. 11, 14 ve 52 Valencia, Dk. 90+2 Fatih Şanlıtürk, Dk. 90+4 Peltola (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 27 Roope Riski, Dk. 88 Riku Riski (HJK Helsinki)

Sarı kartlar: Dk. 3 Hostikka, Dk. 90 Peltola (HJK Helsinki), Dk. 75 Arda Güler (Fenerbahçe)

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