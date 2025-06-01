Fenerbahçe Ülker Stadı'nda yenileme başladı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu tamamlamasının ardından Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat sürecine girdi. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı bilgilendirmeye göre, Kadıköy’de TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan son karşılaşmanın ardından stadyumda fiziki düzenlemeler başlatıldı.

15 Temmuz’a kadar tamamlanması hedefleniyor

Yapılan çalışmalarda Maraton ve Fenerium tribünlerinde yer alan toplam 9 bin koltuk değiştirilecek. Eski koltukların sökümünün ardından tribün zeminlerinde gerekli düzeltmeler ve tadilat işlemleri gerçekleştirilecek. Sonrasında ise yeni koltukların montajı yapılacak.

Yenileme sürecinin 15 Temmuz’a kadar tamamlanması hedefleniyor.