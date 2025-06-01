Fenerbahçe Ülker Stadı'nda yenileme başladı
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu tamamlamasının ardından Ülker Stadı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Maraton ve Fenerium tribünlerinde yer alan 9 bin koltuk tamamen değiştirilecek. Söküm işlemlerinin ardından tribün zeminlerinde düzeltmeler ve gerekli tadilatlar yapılacak.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu tamamlamasının ardından Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat sürecine girdi. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı bilgilendirmeye göre, Kadıköy’de TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan son karşılaşmanın ardından stadyumda fiziki düzenlemeler başlatıldı.
15 Temmuz’a kadar tamamlanması hedefleniyor
Yapılan çalışmalarda Maraton ve Fenerium tribünlerinde yer alan toplam 9 bin koltuk değiştirilecek. Eski koltukların sökümünün ardından tribün zeminlerinde gerekli düzeltmeler ve tadilat işlemleri gerçekleştirilecek. Sonrasında ise yeni koltukların montajı yapılacak.
Yenileme sürecinin 15 Temmuz’a kadar tamamlanması hedefleniyor.