Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Grup Aşamaları'ndaki ilk maçına yarın çıkıyor! Sarı-lacivertliler, Belçika'nın güçlü temsilcisi Union Saint-Gilloise'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Türk temsilci Fenerbahçe, bu karşılaşmayı kazanarak grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise arasındaki mücadele, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak ve TRT1 ile Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının hakemi

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.

Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille’e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA'da iyi bir performans sergileyerek taraftarının beklentilerini karşılamak amacında.

Union Saint-Gilloise ile geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile daha önce UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşmıştı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-0 kazanıp iç sahada 1-0 kaybettiği maçın ardından çeyrek finale yükselmişti.

Fenerbahçe'nin eksikleri: Hangi oyuncular kadroda yok?

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent yer almıyor. Sakatlığı devam eden Bright Osayi-Samuel’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunun tamamı şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise muhtemel 11'ler

Fenerbahçe muhtemel 11

* Livakovic

* Oostwerwolde

* Söyüncü

* Becao

* Müldür

* Yüksek

* Fred

* Saint-Maximin

* Syzmanski

* Tadic

* En-Nesyri

Union Saint-Gilloise muhtemel 11

* Ivanovic

* Fuseini

* Terho

* Rasmussen

* Vanhoutte

* Sadiki

* Castro-Montes

* Leysen

* Machida

* Burgess

* Moris