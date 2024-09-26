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Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, bugün UEFA'nın ikinci en büyük kulüp organizasyonunda sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla bugün akşam karşılaşacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının saatini ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak etmeye başladı... İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı öncesi son bilgiler...

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Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille ekibine elenen Fenerbahçe,  UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesine bugün çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde hedef maçtan 3 puanla ayrılmak.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı bugün (26 Eylül 2024) saat 19:45'te başlayacak. İki takım Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise karşılaşması şifresiz olarak TRT1 ve tabii üzerinden yayınlanacak.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı hakemi

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise karşılaşmasını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa ligi kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şöyle: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.