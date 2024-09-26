Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, bugün UEFA'nın ikinci en büyük kulüp organizasyonunda sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla bugün akşam karşılaşacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının saatini ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak etmeye başladı... İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı öncesi son bilgiler...
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille ekibine elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesine bugün çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde hedef maçtan 3 puanla ayrılmak.
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı bugün (26 Eylül 2024) saat 19:45'te başlayacak. İki takım Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaşacak.
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise karşılaşması şifresiz olarak TRT1 ve tabii üzerinden yayınlanacak.
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı hakemi
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise karşılaşmasını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa ligi kadrosu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şöyle: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.