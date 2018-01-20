Fenerbahçe uzatmada kazandı

20 Ocak 2018

Ülker Stadı'ndaki maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 15. saniyede Giuliano Victor de Paula'yla gole yaklaşmasına rağmen direği geçemedi. Kurduğu baskı sonucunda 15. dakikada Jose Fernandao'nun kafasıyla golü bulan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda Göztepe, 59. dakikada Andre Poko'yla eşitliği yakaladı. Rakip kalede baskısını artıran Fenerbahçe, 90+3. dakikada Milos Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Göztepe'nin baskısı gol getirmedi ve Fenerbahçe, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve bir maçı eksik Medipol Başakşehir'le aynı puana ulaştı. Averajla liderliğe yükselen Fenerbahçe, bir maçı eksik Galatasaray'ın ise 1 puan önünde yer aldı.

Göztepe ise üst üste 2. yenilgisi alarak 30 puanda kaldı.