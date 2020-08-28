Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni transferlerini duyurdu
Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş'ta genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner'i transfer etti.
Fenerbahçe, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Valencia'nın hızına vurgu yapılan bir videonun yer aldığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Enner Valencia." ifadesi kullanıldı.
Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.
Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.
Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.
Genç kanat oyuncusu Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.
Kaynak: AA