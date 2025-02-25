Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ırkçılık polemiği! Acun Ilıcalı sert çıktı: Okan Hoca siyahi mi?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, bu kez saha içi olaylardan çok ırkçılık polemiğiyle gündemde. Derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA ve FIFA’ya suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Mourinho'nun sözleri krize yol açtı

Portekizli teknik adam, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray cephesi ise bu ifadeleri ırkçı söylem olarak değerlendirdi. Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, "TFF, Türk yargısı, UEFA, FIFA ve Fenerbahçe tarafından inşallah Jose Mourinho'ya hızlıca cezalar verilir. Sonrasında diğer konuları konuşuruz" dedi.

Acun Ilıcalı: Irkçılık ne alaka, Okan Hoca siyahi mi?

Galatasaray'ın tepkisine Fenerbahçe cephesinden yanıt gecikmedi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100’e yaptığı açıklamada Mourinho’nun sözlerinin ırkçılık içermediğini savundu.

Ilıcalı, "Çok beklediğimiz bir hareket. Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı. Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış!" ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Acun Ilıcalı, Mourinho'nun sözlerinin bir benzetme olduğunu söyleyerek, "Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Ama beyaz birine söylersen nasıl ırkçılık oluyor? 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde bu nasıl ırkçılık? İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka, Okan Hoca siyahi mi?" diyerek tartışmalara farklı bir bakış açısı getirdi.

Tartışmalar yargıya taşınıyor

Galatasaray’ın Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasıyla birlikte, olayın hukuki sürece taşınması bekleniyor. UEFA ve FIFA’nın konuyla ilgili nasıl bir tavır alacağı merak konusu olurken, Mourinho'nun olası bir ceza alıp almayacağı ise futbol kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmış durumda.